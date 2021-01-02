Отказался от блестящей карьеры ради мира на Донбассе

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В штабе Операции объединенных сил рассказали историю ирландского жокея и тренера скакунов-чемпионов из Луганщины, который вернулся на родину и стал сержантом механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Сергей более пятнадцати лет прожил в Ирландии. Он был жокеем, регулярно участвовал в скачках. Затем мужчина переквалифицировался в конного тренера, и стал довольно успешным в этом деле. Вдруг он оставил все, вернулся в Украину и уже с автоматом в руках защищает страну от российских оккупантов.

"Родом я из Луганщины. Но так как долгое время в Украине не был, ситуация меня поразила: охваченный войной родной край, измученные событиями земляки, на оккупированных территориях хозяйствуют московиты и их прихвостни... У меня за плечами небольшой военный опыт – два года срочной службы. Я почувствовал, что страна во мне нуждается, что могу быть полезным, поэтому не раздумывая пошел в военкомат проситься в армию",

- поделился Сергей.

Собратья дали мужчине позывной "Пегас", учитывая его прошлое. Сейчас его подразделение стоит на одной из передовых позиций. По словам Сергея, перемирие дает ложное чувство безопасности.

"Мы бдительности никогда не теряем. Хотя интенсивность обстрелов мала, работы снайперов стало больше. От нас к оккупантам – рукой подать. Наши и вражеские позиции отделяет река. Правда, река замерзла, поэтому водная преграда перестала быть препятствием. Теперь ее с легкостью можно преодолеть. Ночью следим в тепловизоры, днем ​​– в бинокли. Постоянно слушаем. В случае чего готовы ответить, дать изрядной порки врагу. Сил и средств достаточно, и у ребят настроение боевое!"