В Україні підвищили зарплати вчителям

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В Україні зросли зарплати педагогів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Міністерство освіти і науки.

З 1 січня зарплати працівників освіти в Україні збільшилися на 20%. У МОН зазначили, що в держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%.

У міністерстві також зазначили, що з загальної суми видатків на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік.

Серед іншого, передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше порівняно з 2020 роком.