Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 січня

- 01 січ. 2021
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У п'ятницю, 1 січня 2021 року, в Україні зафіксували 9 432 нові випадки коронавірусу, 147 смертей (усього — 18 680), а також 10 016 людей, які одужали (від початку пандемії — 720 009). Кількість одужалих знову суттєво перевищила кількість інфікованих. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Києві (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.
Найменше випадків коронавірусу зафіксували у Кіровоградській області - 74.
Летальні випадки зареєстровано у 19 областях та столиці:
- 17 — у Дніпропетровській області,
- 16 — у Києві,
- 13 - у Черкаській області,
- 12 - у Харківській,
- по 10 - у Хмельницькій, Київській та Львівській областях,
- по 8 - у Полтавській та Херсонській,
- 7 - в Одеській,
- 6 - у Луганській області,
- по 5 - у Житомирській та Івано-Франківській,
- 4 - у Вінницькій,
- по 2 - у Сумській та Чернівецькій
- по 1 смерті - у Закарпатській, Рівненській, Волинській та Кіровоградській областях.
Статистика COVID-19 у регіонах станом на 1 січня (загальна кількість інфікованих та за добу):
м. Київ – 112 356 (+885)
Області:
- Вінницька – 22 735 (+235)
- Волинська – 33 207 (+191)
- Дніпропетровська – 58 991 (+430)
- Донецька – 36 909 (+518)
- Житомирська – 39 604 (+402)
- Закарпатська – 28 313 (+113)
- Запорізька – 54 607 (+519)
- Івано-Франківська – 43 341 (+151)
- Київська – 59 831 (+627)
- Кіровоградська – 8 522 (+74)
- Луганська – 10 830 (+322)
- Львівська – 61 696 (+428)
- Миколаївська – 31 314 (+414)
- Одеська – 71 669 (+544)
- Полтавська – 36 598 (+519)
- Рівненська – 41 275 (+285)
- Сумська – 40 989 (+347)
- Тернопільська – 34 194 (+171)
- Харківська – 70 090 (+713)
- Херсонська – 17 906 (+154)
- Хмельницька – 39 692 (+505)
- Черкаська – 39 351 (+340)
- Чернівецька – 40 225 (+208)
- Чернігівська – 30 234 (+337)