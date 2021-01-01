Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 січня

01 січ. 2021
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У п'ятницю, 1 січня 2021 року, в Україні зафіксували 9 432 нові випадки коронавірусу, 147 смертей (усього — 18 680), а також 10 016 людей, які одужали (від початку пандемії — 720 009). Кількість одужалих знову суттєво перевищила кількість інфікованих. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Києві (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

Найменше випадків коронавірусу зафіксували у Кіровоградській області - 74.

Летальні випадки зареєстровано у 19 областях та столиці:

  • 17 — у Дніпропетровській області,
  • 16 — у Києві,
  • 13 - у Черкаській області,
  • 12 - у Харківській,
  • по 10 - у Хмельницькій, Київській та Львівській областях,
  • по 8 - у Полтавській та Херсонській,
  • 7 - в Одеській,
  • 6 - у Луганській області,
  • по 5 - у Житомирській та Івано-Франківській,
  • 4 - у Вінницькій,
  • по 2 - у Сумській та Чернівецькій
  • по 1 смерті - у Закарпатській, Рівненській, Волинській та Кіровоградській областях.

Статистика COVID-19 у регіонах станом на 1 січня (загальна кількість інфікованих та за добу):

м. Київ – 112 356 (+885)

Області:

  • Вінницька – 22 735 (+235)
  • Волинська – 33 207 (+191)
  • Дніпропетровська – 58 991 (+430)
  • Донецька  – 36 909 (+518)
  • Житомирська – 39 604 (+402)
  • Закарпатська – 28 313 (+113)
  • Запорізька – 54 607 (+519)
  • Івано-Франківська – 43 341 (+151)
  • Київська – 59 831 (+627)
  • Кіровоградська – 8 522 (+74)
  • Луганська – 10 830 (+322)
  • Львівська – 61 696 (+428)
  • Миколаївська – 31 314 (+414)
  • Одеська – 71 669 (+544)
  • Полтавська – 36 598 (+519)
  • Рівненська – 41 275 (+285)
  • Сумська – 40 989 (+347)
  • Тернопільська – 34 194 (+171)
  • Харківська – 70 090 (+713)
  • Херсонська – 17 906 (+154)
  • Хмельницька – 39 692 (+505)
  • Черкаська – 39 351 (+340)
  • Чернівецька – 40 225 (+208)
  • Чернігівська – 30 234 (+337)

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Автор: NNS - Національна служба новин

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