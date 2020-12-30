"Штучний інтелект для школярів": в Україні запустили новий освітній серіал

30 груд. 2020
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Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал на порталі Дія.Цифрова освіта — «Штучний інтелект для школярів».

Серіал створено за підтримки швейцарсько-української Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією, у співпраці з науково-популярним медіа Куншт.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає NNS.

Серіал складається з 15 серій тривалістю 7-15 хвилин.

Під час перегляду можна дізнатися:
  • що таке штучний інтелект
  • закони робототехніки
  • алгоритми машинного навчання
  • штучний інтелект і медицина, екологія, мистецтво
  • нейромережі
  • огляд професій, які використовують штучний інтелект

Крім того, в рамках курсу школярі опанують основні алгоритми штучного інтелекту, зрозуміють типи задач із машинним навчанням, дізнаються про майбутні професії зі штучного інтелекту і почують поради від практиків штучного інтелекту в Україні. Також після успішного проходження фінального тестування кожен отримає електронний сертифікат.

Зазначається, що у створенні серіалу взяли участь спеціалісти зі сфери штучного інтелекту, а також українські популяризатори науки та митці.

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Автор: Маруся Оффон

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