"Штучний інтелект для школярів": в Україні запустили новий освітній серіал

- 30 груд. 2020
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Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал на порталі Дія.Цифрова освіта — «Штучний інтелект для школярів».
Серіал створено за підтримки швейцарсько-української Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією, у співпраці з науково-популярним медіа Куншт.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає NNS.
Серіал складається з 15 серій тривалістю 7-15 хвилин.
Під час перегляду можна дізнатися:
- що таке штучний інтелект
- закони робототехніки
- алгоритми машинного навчання
- штучний інтелект і медицина, екологія, мистецтво
- нейромережі
- огляд професій, які використовують штучний інтелект
Крім того, в рамках курсу школярі опанують основні алгоритми штучного інтелекту, зрозуміють типи задач із машинним навчанням, дізнаються про майбутні професії зі штучного інтелекту і почують поради від практиків штучного інтелекту в Україні. Також після успішного проходження фінального тестування кожен отримає електронний сертифікат.
Зазначається, що у створенні серіалу взяли участь спеціалісти зі сфери штучного інтелекту, а також українські популяризатори науки та митці.