"Штучний інтелект для школярів": в Україні запустили новий освітній серіал

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал на порталі Дія.Цифрова освіта — «Штучний інтелект для школярів».

Серіал створено за підтримки швейцарсько-української Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією, у співпраці з науково-популярним медіа Куншт.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає NNS.

Серіал складається з 15 серій тривалістю 7-15 хвилин.

Під час перегляду можна дізнатися:

що таке штучний інтелект

закони робототехніки

алгоритми машинного навчання

штучний інтелект і медицина, екологія, мистецтво

нейромережі

огляд професій, які використовують штучний інтелект

Крім того, в рамках курсу школярі опанують основні алгоритми штучного інтелекту, зрозуміють типи задач із машинним навчанням, дізнаються про майбутні професії зі штучного інтелекту і почують поради від практиків штучного інтелекту в Україні. Також після успішного проходження фінального тестування кожен отримає електронний сертифікат.

Зазначається, що у створенні серіалу взяли участь спеціалісти зі сфери штучного інтелекту, а також українські популяризатори науки та митці.