Степанов розповів, чи будуть скасовувати локдаун у січні (відео)

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на сьогоднішньому брифінгу розповів, чи будуть скасовувати або переносити запланований на січень локдаун, повідомляє NNS , посилаючись на УНН.

Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити жорсткий карантин, запланований у січні, через прогнозований спалах захворюваності після новорічних свят та сезонну захворюваність на грип.

“Хочу ще раз довести до відома, як ми саме прогнозуємо і чому ми вважаємо, що його необхідно проводити й не збираємося вносити зміни, принаймні з боку Міністерства охорони здоров’я, щодо термінів проведення (жорсткого карантину - ред.)... Попри те, що у нас є суттєве зменшення кількості захворівших, й це результат тих протиепідеміологічних заходів, які зараз є в нашій країні... Але водночас, зараз, коли ми дивимося на проведення передсвяткових днів, те що відбувається на новорічних ялинках... Я можу сказати, навіть за своїм спостереженням, у місті Києві дуже сильно "хромає“ дотримання правил”,

— розповів Степанов.

Також він закликав організаторів святкових заходів, щоб планували процес з дотриманням протиепідеміологічних правил.

“Також хочу, щоб всі наші контролюючі органи, які повинні контролювати: органи місцевого самоврядування, Держпродспоживслужба, Національна поліція, щоб контролювали на таких святкових подіях дотримання правил. Тому що, по наших прогнозах, після новорічних свят ми прогнозуємо збільшення кількості хворих, й це буде припадати на січень... Окрім очікуваного, прогнозованого збільшення кількості хворих на COVID-19, також з року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип, це сезонне підвищення кількості хворих”,

— сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4 385, але і тестів було проведено лише 12 225.