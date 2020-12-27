10 українських страв до святкового новорічного столу

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Традиційне українське застілля — поступово змінювалось і зараз готується за старим зразком лише через бажання відтворити минуле. Святкові страви найцікавішими були під час зимових свят, Святвечора, Різдва, Нового Року. Але якщо на Святвечір 12 страв були визначеними, то на Новий Рік — кожен готував частування на свій смак.

Всвіті розповідає про цікаві українські страви, які можуть прикрасити ваш новорічний стіл, передає NNS.

1. Сучасні вареники

Все дуже просто, робимо пісне заварне тісто на вареники і вигадуємо небанальні начинки.

Для тіста нам треба: 2 склянки борошна із гіркою, 1 склянка гарячої води, 2 великих ложки олії та сіль за смаком.

Замішуємо тісто та накриваємо теплою тарілкою настоюватись протягом години. Тим часом, вигадуємо сучасні начинки на власний смак.

Зазвичай, у вареники додають картоплю, капусту, печінку, домашній сир, вишні. Спробуйте поєднати сир із зеленню та кропом. Або ж додайте в картоплю твердий тертий сир та оливки.

За цікаві начинки зійдуть також томати та волоський горіх, шпинат та кольорова капуста, кукурудза консервована, гриби тощо.

Солодкі можна приготувати — із печеними яблуками і горіхами, маком і сухофруктами, гарбузом з медом.

2. Новий холодець

Надивившись, як наші бабусі готували холодець весь день — багато хто боїться братись за цю страву. Та ми пропонуємо простий рецепт грибного холодцю. Він особливо знадобиться тим, хто дотримується посту, адже він триває включно до 6 січня.

Нам треба: 300 г печериць, 1.5 склянки бульйону грибного, 1 морквина відварена, 1 картоплина відварена, зелень і 1 столова ложка желатину.

Печериці ріжемо та відварюємо у півтора літра води (можна також взяти сушені). Вийняти гриби, засипати у каструлю желатин і підігріти, не доводячи до кипіння.

У тарілки для холодцю викласти гриби, кільця моркви та кубики картоплі. Залити зверху бульйон та присипати зеленню. Поставити у холодильник до повного застигання.

3. Сучасні голубці

З ними все так само просто, як і з варениками. Беремо основу: звичайну капусту, пекінську чи бурякове листя. І вигадуємо начинки на свій смак. Можна взяти такі поєднання, як рис, твердий сир та гриби. Картопля, оливки й мариновані печериці. Болгарський перець, булгур і томати.

Також оригінальне рішення — запекти голубці у духовці, під густим шаром твердого сиру.

4. Кльоцки

Або ж клюски. Їх готують як звичайні галушки із пісного тіста, але в основу також додають варену картоплю або домашній сир. Кльоцки слід зробити невеличкі, відварити у солоній воді, поки ті не випливуть на поверхню та засипати різними додатками. В Україні їх зазвичай готують з олією та смаженою цибулею, шкварками чи часником, сметаною і зеленню.

Ви ж можете приготувати на сучасний лад: із різними сирами, томатним соусом, печерицями та соєвим соусом — як завгодно.

5. Ковбаса українська

Готувати домашню ковбасу або кров’янку до новорічних свят — не лише українська традиція. У багатьох Європейських країнах — це одна із головних страв на святковому столі.

Готувати ковбаски можна із будь-якого м’яса. Потім завернути у кільця, обсмажити на сковорідці і пропекти у печі. Раніше ковбаски ще густо змащували смальцем, щоб ті довше залишались свіжими.

6. Медівник

Або ж медовий пряник. Це солодке печиво на основі меду. Мед доводять до кипіння, гасять в ньому соду та додають борошно до тих пір, поки не заміситься м’яке тісто.

З тіста, товщиною близько 2 см вирізали фігурки — ялинки, зірки, півмісяці, янголів тощо. Випікали їх у печі, на листках, присипаних крохмалем. Також розмальовували цукровою глазур’ю.

Навіщо готувати такі пряники зараз, якщо є купа магазинних десертів? Для початку — вони не містять цукру, а значить корисніші за магазинні пряники. Їх можна роздавати посівальникам, які прийдуть до вас зранку 1 січня. Також, ці пряники можуть стати чудовою прикрасою для ялинки.

7. Шинка або Полядвиця

Свинячу шинку — шпигували часником, обтирали спеціями та запікали у печі. Зберігається вона довго, тож частуватись шинкою можна протягом усіх зимових свят.

Інша традиційна українська варіація — Полядвиця. Готують її зі свинячої або телячої вирізки, обов’язково свіжої. Маринують вирізку у квасі, обвалюють у борошні та обсмажують з усіх боків у вершковому маслі. Далі — допікають до готовності в печі.

Інша варіація — замість квасу маринувати у невеликій кількості лимонного соку. Ви також можете осучаснити рецепт і додати різних цікавих спецій. Сушений часник та базилік, прованські трави, коріандр.

9. Варенуха

Якщо ви не хочете обмежуватись простим шампанським, а вирішили приготувати цікавий напій самостійно, то варенуха саме те, що треба.

Ще у 16 столітті у лівобережній частині України готували цей напій. У кожного був свій рецепт. Ми ж пропонуємо один з найбільш поширених.

Основу напою складає самогон або горілка. У напій додаються сушені фрукти і все це змішується у глиняному посуді. Приправляють медом, корицею, перцем та іншими прянощами.

Замість кришки кладуть на глечик окрайок житнього хліба та прикріплюють його тістом.

Щоб напій швидше настоявся — вмикають піч на найменшу потужність і ставлять туди глечик на ніч. Далі слід лише процідити його через марлю — і можна подавати до столу.

10. Житній хліб

А завершуємо ми нашу добірку найголовнішою стравою будь-якого українського застілля — хлібом. Пропонуємо приготувати простий житній хліб, він створить атмосферу затишного домашнього свята.

Треба запарити в окропі жменю житнього борошна. Коли трохи підійметься — додати склянку дріжджів і добре вимісити. Через декілька годин долити теплої води і довести до консистенції густої сметани. Залишаємо на ніч і вже зранку додаємо по трохи борошно із сіллю, вимішуємо, щоб вийшли пухкі буханки. Далі поставити у форми, дати трохи піднятись, змастити яйцем чи просто водою — і у піч.