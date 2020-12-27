Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 грудня

27 груд. 2020
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Станом на 27 грудня в Україні зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 674 особи;
  • летальних випадків – 72;
  • одужало – 6 621 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 025 989 осіб;
  • одужало – 658 538 осіб;
  • летальних випадків – 17 774;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 107 204 випадки;
  • Вінницька область – 21 960 випадків;
  • Волинська область – 32 429 випадків;
  • Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
  • Донецька область – 34 929 випадків;
  • Житомирська область – 38 494 випадки;
  • Закарпатська область – 27 828 випадків;
  • Запорізька область – 51 703 випадки;
  • Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
  • Київська область – 57 331 випадок;
  • Кіровоградська область – 8 225 випадків;
  • Луганська область – 9 982 випадки;
  • Львівська область – 59 798 випадків;
  • Миколаївська область – 29 531 випадок;
  • Одеська область – 68 962 випадки;
  • Полтавська область – 34 600 випадків;
  • Рівненська область – 40 295 випадків;
  • Сумська область – 40 047 випадків;
  • Тернопільська область – 33 452 випадки;
  • Харківська область – 67 868 випадків;
  • Херсонська область – 17 067 випадків;
  • Хмельницька область – 38 378 випадків;
  • Черкаська область – 37 617 випадків;
  • Чернівецька область – 39 422 випадки;
  • Чернігівська область – 29 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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