Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 грудня

- 27 груд. 2020
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Станом на 27 грудня в Україні зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 674 особи;
- летальних випадків – 72;
- одужало – 6 621 особа;
- здійснено тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 025 989 осіб;
- одужало – 658 538 осіб;
- летальних випадків – 17 774;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 107 204 випадки;
- Вінницька область – 21 960 випадків;
- Волинська область – 32 429 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
- Донецька область – 34 929 випадків;
- Житомирська область – 38 494 випадки;
- Закарпатська область – 27 828 випадків;
- Запорізька область – 51 703 випадки;
- Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
- Київська область – 57 331 випадок;
- Кіровоградська область – 8 225 випадків;
- Луганська область – 9 982 випадки;
- Львівська область – 59 798 випадків;
- Миколаївська область – 29 531 випадок;
- Одеська область – 68 962 випадки;
- Полтавська область – 34 600 випадків;
- Рівненська область – 40 295 випадків;
- Сумська область – 40 047 випадків;
- Тернопільська область – 33 452 випадки;
- Харківська область – 67 868 випадків;
- Херсонська область – 17 067 випадків;
- Хмельницька область – 38 378 випадків;
- Черкаська область – 37 617 випадків;
- Чернівецька область – 39 422 випадки;
- Чернігівська область – 29 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.