Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 грудня

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Станом на 27 грудня в Україні зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 674 особи;

летальних випадків – 72;

одужало – 6 621 особа;

здійснено тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 025 989 осіб;

одужало – 658 538 осіб;

летальних випадків – 17 774;

проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 107 204 випадки;

Вінницька область – 21 960 випадків;

Волинська область – 32 429 випадків;

Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

Донецька область – 34 929 випадків;

Житомирська область – 38 494 випадки;

Закарпатська область – 27 828 випадків;

Запорізька область – 51 703 випадки;

Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

Київська область – 57 331 випадок;

Кіровоградська область – 8 225 випадків;

Луганська область – 9 982 випадки;

Львівська область – 59 798 випадків;

Миколаївська область – 29 531 випадок;

Одеська область – 68 962 випадки;

Полтавська область – 34 600 випадків;

Рівненська область – 40 295 випадків;

Сумська область – 40 047 випадків;

Тернопільська область – 33 452 випадки;

Харківська область – 67 868 випадків;

Херсонська область – 17 067 випадків;

Хмельницька область – 38 378 випадків;

Черкаська область – 37 617 випадків;

Чернівецька область – 39 422 випадки;

Чернігівська область – 29 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.