Як українці називали дітей у 2020 році: найпопулярніші та найрідкісніші імена

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За запитом сайту "Сьогодні" Міністерство юстиції надало дані з січня по листопад про те, якими іменами українці називали своїх дітей у 2020 році, передає NNS.

Як повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, в статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія і ще більше десятка найпоширеніших. Серед звичайних чоловічих імен українці найчастіше вибирали такі як Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.

А от смаки на незвичайні дитячі імена в цьому році виявилися настільки різними, що дітей називали і як казкових героїв, і як знаменитих людей.

За даними Мін'юсту, серед новонароджених дівчаток є тепер малятка на ім'я Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева. Та не "пасли задніх" і батьки хлопчиків. Серед малюків є такі, хто носить ім'я Зеленський (так назвали дитину в Закарпатській області), Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Незважаючи на те, що особливих обмежень у привласненні імені в Україні немає, в Мін'юсті повідомили, що є низка правил, яких слід дотримуватися.

"Ім'я дитині визначається за згодою батьків. Ім'я дитині, народженій незаміжньою жінкою, в разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини",

– повідомила нам Ольга Онищук.

За даними Мін'юсту, дитині може бути дано не більше двох імен.

"Суперечка між батьками про ім'я дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (ст. 146 Сімейного кодексу України)",

– повідомили у відомстві.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Сьогодні" повідомляв, що в Україні немає обмежень на присвоєння імені.

"Офіційна позиція така: обмежень на присвоєння імені не існує. Яке ім'я подобається батькам, так вони можуть і називати дитину. На місцях органи реєстрації можуть відмовляти від того, що вони вважають нерозумним і неправильним. Але не органам реєстрації вирішувати, яким буде ім'я. Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально".