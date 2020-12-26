Дороги "Великого будівництва" завжди будуть безкоштовними - Укравтодор

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В Укравтодорі спростували інформацію про те, що нібито частина доріг побудованих або відремонтованих в рамках «Великого будівництва» стануть платними.

Як передає Укрінформ, про це в п'ятницю йдеться в поясненні Укравтодору, розміщеному в фейсбуці, інформує NNS.

"23 грудня на засіданні уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані в рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг "Великого будівництва" в цьому році не може стати платною. Єдина мета постанови — створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні",

- йдеться в повідомленні.

Водночас в Укравтодорі підтвердили, що частина доріг в майбутньому можуть стати платними, але в цьому випадку "водії отримають альтернативу".

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У компанії нагадали, що в листопаді спільно з IFC та Мінінфраструктури презентували програму державно-приватного партнерства в дорожній галузі.

"На першому етапі планується передати інвесторам шість пілотних ділянок доріг загальною довжиною 1400 кілометрів. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, зате він буде заробляти на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з державного дорожнього фонду",

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: раніше в Укравтодорі обіцяли почати будівництво першої платної дороги вже у 2019 році. Там підрахували, що проїзд такою дорогою буде коштувати від семи євроцентів за кілометр.