Вчителів змусять власноруч виправляти у підручниках інформацію про соду і рак

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Вчителів примусять заклеювати у підручниках хімії скандальну інформацію про соду, яка нібито лікує від раку. Про це NNS повідомляє, посилаючись на видання ZN.UA, у розпорядженні якого мається лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах.

У листі йдеться про те, що видавництво "Грамота" підготувало вклейку з новим текстом, який рекомендують наклеїти на скандальний. Тепер замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль.

"Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника "Хімія. 9 клас,"

- йдеться у листі.

Схоже, вчителям хімії буде чим зайнятися під час канікул. Адже, якщо у школі кілька класів по 30-40 учнів, їм доведеться вирізати і вклеїти новий текст у близько сотні підручників,

- зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що в підручнику з хімії для 9-го класу автори радять займатися профілактикою раку за допомогою соди. В одному з параграфів сказано, що водний розчин соди слід пити для "профілактики і лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю при застуді" і при деяких інших хворобах. Такі рекомендації обурили громадськість. Підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів міністра освіти Лілії Гриневич.