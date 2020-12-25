Якщо Росія нападе з Криму, будуть мобілізовані чоловіки й жінки - Зеленський

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У разі нападу Росії на Україну з боку окупованого нею Криму почнеться повномасштабна війна, мобілізовувати будуть всіх: як чоловіків, так і жінок.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню «Фокус», передає Громадське, інформує NNS.

На питання, чи можливий напад РФ із боку Криму, Зеленський відповів:

«Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна».

За його словами, у такому разі українці воюватимуть, всі будуть мобілізовані — чоловіки й жінки — хоча це буде погано для населення України. Він вважає, що Росія це «прекрасно розуміє».

Зеленський зазначив, що особисто він вийшов би з мінських домовленостей, але Україна не може цього зробити, бо в такому разі європейці можуть зняти санкції з Росії й представників окупованих територій.

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Про «нормандську зустріч»

За словами президента, зустріч радників у «нормандському форматі», яка мала відбутися у грудні, найближчим часом не відбудеться.

«По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться. Після того, як зустріч пройде, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А»,

— нагадав він.

А про план «Б», як наголосив Зеленський, зараз «зарано говорити, оскільки це болюча і тонка дипломатія».

Про спілкування з Путіним

На питання, чи хотів би він поспілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним, Зеленський відповів, що може йому зателефонувати, однак не робить цього, бо немає предмета для розмови.

«Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується... Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обов'язково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися»,