Відсьогодні в Україні нові карантинні обмеження: що під забороною

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Сьогодні, 19 грудня, в Україні набувають чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування.

Кабмін затвердив перелік нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу. Вони вводяться по всій території країни з 19 грудня на додаток до існуючих карантинних заборон "помаранчевої" зони.

Термін дії обмежень охоплює період святкування Нового року і Різдва. Таким чином, згідно з рішенням уряду, на цей час забороняється проведення святкових заходів і банкетів у закладах громадського харчування, істотно обмежуються масові і релігійні заходи.

Винятком є ​​новорічна ніч - з 31 грудня на 1 січня ресторани і кафе зможуть працювати до 01:00.

Раніше ми писали: З 19 грудня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження: список

Додаткові обмеження

забороняються масові заходи в освітніх установах (концерти, вистави, святкові виступи) в присутності відвідувачів і за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу;

під забороною публічні події, банкети, майстер-класи, святкові заходи в розважальних закладах та закладах громадського харчування;

обмежується прийом відвідувачів у музеях та інших закладах культури - не більше 1 людини на 10 кв.м;

заборонена робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (виняток - замовлення на винос, доставка). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;

обмежується проведення релігійних заходів: в приміщеннях - не більше 1 людини на 5 кв. м; на відкритому повітрі обов'язково дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Водночас із новими заборонами з 19 грудня будуть діяти і обмеження "помаранчевої" зони, зокрема, перебування у громадських місцях і транспорті без маски, відсутність документів.

Також забороняється робота розважальних закладів (дискотек, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля), розміщення за одним столиком у кафе, ресторанах більше 4 повнолітніх, недотримання відстані 2 метрів між столами.

До поточних обмежень "помаранчевої" зони відноситься заборона на проведення планових госпіталізацій, відвідування установ соцзахисту, в яких проживають особи похилого віку, інваліди, ветерани військових дій.

Іноземним громадянам заборонено перетинати кордон України без полісу страхування.

Що дозволено після посилення карантину 19 грудня