У скільки обійдеться українцям новорічний стіл, що коштуватиме найбільше

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Директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко поінформував, скільки коштуватиме новорічний стіл-2021 для українців, передає NNS.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Так, за підрахунками, у середньому по Україні вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2020 лише на 5,3 % і складе 1706,09 грн.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату «Олів’є» традиційної рецептури обійдеться у 159,37 грн. Це на 13,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 32,50 грн, 200 г солоних огірків – 16,50 грн, 6 яєць – 14,50 грн та 180 г майонезу – 12,50 грн. Ще у 13,37 грн обійдуться цибуля, морква та картопля, ціни на які станом на кінець 2020 року сменшилися (крім моркви), порівняно з 2019 року на 23,5 % та 30,1 %.

На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг) – 120,37 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт.), буряк – 2,17 грн (1 шт.), цибуля – 1,19 грн (1 шт.), картопля – 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30 % зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 89,50 грн (+11,9 % проти цін 2019 року), підчеревини копченої – 100 грн (+25 %), биток зі свинини свіжий – 110,0 грн (+33,3 %). М’ясо птиці станом на кінець 2020 року є найдешевшим поміж інших видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 38 грн. Молочні продукти в цьому році подорожчали на 10-12 %.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 182,3 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,30 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше – 170 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 38,30 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) – 27 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн, зауважив науковець.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1916,78 грн, що на 7,4 % більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 грн, підсумував Юрій Лупенко.