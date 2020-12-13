Під Офісом президента "поховали правосуддя" (фото)

12 грудня кілька сотень людей узяли участь в акції «Похорон правосуддя» до річниці затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляють ряд ЗМІ, пише Громадське, передає NNS.

Учасники вимагали звільнення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких, як вони стверджують, звинувачують у справі безпідставно.

Головна акція відбулася під Офісом президента. Там учасники поклали свічки, квітки та лампадки, а пізніше під музичний акомпанемент винесли труну, у такий спосіб символічно «ховаючи правосуддя». Труну залишили під будівлею ОП. Одна з учасниць акції була із зав'язаними очима — уособлювала Феміду.

Біля Офісу президента були присутні й правоохоронці. Поліція Києва уточнювала, що вони не обмежують доступ до будівлі, а просто посилили заходи безпеки через облаштування святкових локацій неподалік. Сутичок між учасниками акції та поліцейськими не було.

Після акції під Офісом президента планувалася хода до Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора, але через погодні умови туди пішли не всі. Учасники ходи скандували «Один за всіх і всіх за одного», «Свободу політв’язням», «Свободу Ріфмастеру», а також палили фаєри червоного й білого кольорів.

Нагадуємо, рік тому, 12 грудня 2019-го, глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка та дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса»; та військовий медик Яна Дугарь.

Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода