Статистика позитивна: кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 грудня

- 08 груд. 2020
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав позитивною сьогоднішню статистику по захворюваності коронавірусом в Україні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку посадовця у Фейсбуці.
Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 319 осіб;
- летальних випадків – 195;
- одужало – 12 860 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 832 758 осіб;
- одужало – 436 564 особи;
- летальних випадків – 13 928;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 82 810 випадків;
- Вінницька область – 18 824 випадки;
- Волинська область – 26 475 випадків;
- Дніпропетровська область – 45 752 випадки;
- Донецька область – 26 235 випадків;
- Житомирська область – 32 354 випадки;
- Закарпатська область – 24 886 випадків;
- Запорізька область – 37 885 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 541 випадок;
- Київська область – 44 554 випадки;
- Кіровоградська область – 6 418 випадків;
- Луганська область – 7 141 випадок;
- Львівська область – 50 787 випадків;
- Миколаївська область – 21 798 випадків;
- Одеська область – 52 853 випадки;
- Полтавська область – 26 571 випадок;
- Рівненська область – 34 088 випадків;
- Сумська область – 33 904 випадки;
- Тернопільська область – 29 977 випадків;
- Харківська область – 59 739 випадків;
- Херсонська область – 12 493 випадки;
- Хмельницька область – 32 539 випадків;
- Черкаська область – 27 913 випадків;
- Чернівецька область – 35 622 випадки;
- Чернігівська область – 21 599 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.