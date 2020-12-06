Сьогодні, 6 грудня, померла народна артистка України Галина Поліванова. Про це NNS повідомляє, посилаючись на trassae95.com.

Народна артистка України та УРСР Галина Поліванова померла 6 грудня на 92-му році життя.

Вона володіла прекрасним сопрано, дивовижною музикальністю і акторськими даними, які допомогли виховати не одне покоління чудових артистів.

Галина Поліванова-лауреат міжнародних конкурсів, професор кафедри сольного співу Одеської державної музичної академії ім. Нежданової.

Вона народилася 1 квітня 1929 року в Ленінградській області. У 1953 році закінчила Одеську державну консерваторію імені А.В. Нежданової за фахом – оперний, концертний співак, викладач. З цього ж року виступала в трупі Одеського державного академічного театру опери та балету, а дебютом стала партія Чіо Чіо Сан в опері Джакомо Пуччіні «Мадам Батерфляй». Пізніше виступала на оперних сценах Києва, Москви, Мінська, Риги, Кишинева, а також неодноразово гастролювала у Франції, Індії, Польщі, Німеччині, Іспанії, Фінляндії та в інших країнах. За роки роботи провела понад 300 благодійних концертів.

З 1976 року Галина Анатоліївна очолила кафедру сольного співу Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Галина Поліванова була зразком професіоналізму, громадянськості, любові до людей і до своєї справи.