У Раді розповіли, якою бачать школу для п'ятирічних дітей

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Школа для 5-річних дітей, ідея якої обговорюється у Верховній Раді, не є школою в класичному розумінні цього слова.

Про це на Obozrevatel TV розповіла нардеп від партії "Слуга народу", член Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, передає УНІАН, інформує NNS.

"Це не та школа, про яку ми говоримо. Це буде перший клас, але не такий, де діти будуть сидіти за партами, це буде перехідний період між садком і школою",

— пояснила вона.

"Ми почали обговорювати питання 12-річної школи, діти, які вступають до школи у віці 6 років, будуть закінчувати її в 18 років, а ті, хто у віці 7 років – в 19 років. Ми дискутуємо, чи є в цьому проблема, ми аналізуємо досвід інших країн",

— повідомила нардеп.

За словами Гришиної, нардепи зараз вивчають досвід європейських країн, де школи працюю за схожою системою.

"Але є і досить велика кількість країн, де прийнято рішення про те, що діти йдуть в школу з 5 років",

— нагадала вона.

За словами Гришиної, якщо в Україні буде прийнято рішення про п'ятирічних школярів, то "це однозначно не буде так, що 5-річна дитина одягне шкільну форму, візьме рюкзак і піде в школу".

Як раніше повідомлялось, глава Міністерства освіти й науки України Сергій Шкарлет заявив, що відомство вивчає можливість запровадження шкільної освіти для дітей із 5 років. Цю заяву в суспільстві сприйняли неоднозначно.