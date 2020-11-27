Цього року поліція отримала вдвічі більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого

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Цього року, в порівнянні з минулим, поліцейські отримали на 54% більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на пресбрифінгу в Укрінформі, присвяченому проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії “16 днів проти насильства”, повідомляє агентство, передає NNS.

“Цього року, в порівнянні з минулим, поліцейськими отримано на 54% більше заяв та повідомлень про факти домашнього насильства, було складено на 27% більше протоколів про адміністративне правопорушення, було винесено в 5 разів більше термінових заборонених приписів та взято на облік на 22% більше кривдників”,

- розповіла Павліченко.

За її словами, це є свідченням не тільки зміни підходів у боротьбі з домашнім насильством, а також постійного навчання підрозділів МВС, залучення різних підрозділів до протидії та запобігання домашнього насильства з-поміж підрозділів Національної поліції, а також - свідченням готовності суспільства відкрито говорити на цю тему.

“Дійсно, карантин, який був спричинений пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянуло підходи до запобігання та протидії цьому явищу”,

- додала Павліченко.

Вона розповіла про заходи, які застосовують правоохоронні органи для протидії домашньому насильству, зокрема, збільшено кількість спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.

За її словами, сьогодні їх 54 по всій країні. При цьому, зауважила Павліченко, до реагування на випадки домашнього насильства залучаються й інші підрозділи.

Як передає Укрінформ, 26 листопада на Михайлівській площі у Києві у рамках міжнародної акції “16 днів проти насильства” відкрили виставку "Річ у тім…", присвячену проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві.

На виставці представлені 16 предметів, які мали місце в реальних подіях, пов'язаних із домашнім насильством, зокрема, зв'язка ключів, рушник, м'яка іграшка.

Міжнародна акція "16 днів проти насильства" проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня.

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку в цей день у різних країнах по всьому світу розпочинається акція “16 днів проти насильства”.

Основне завдання цієї акції - привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем – запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і громадських організацій задля об’єднання зусиль заради захисту прав людини.

Акція “16 днів проти насильства” — це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя,