Коли штрафуватимуть за відсутність маски: пояснення поліції

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Поліція перевіряє дотримання громадянами масочного режиму у зв’язку з новими вимогами законодавства, зокрема, введенням штрафів за неносіння, а також за неправильне носіння захисної маски, про це NNS повідомляє, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Правоохоронці у складі мобільних бригад роз’яснюють нові правила та наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, але й правильного їх використання.

«У випадку, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до службових повноважень притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності»,

- йдеться у повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці роздають громадянам захисні маски, хто їх не має. Такі перевірки проводяться в громадських спорудах та громадському транспорті.

Паралельно поліцейські стежать за дотриманням суб’єктами господарювання вимог «карантину вихідного дня», передбаченого рішенням Уряду.