Коли в Україні введуть повний локдаун: Степанов назвав умову

Завантажте мобільний додаток сайту

Умови введення повного локдауну в Україні у зв’язку з коронавірусом постійно змінюються. Спочатку заявляли про те, що жортский карантин повернуть при 8 тисячах нових випадків за добу, потім – при 15, потім цифра зросла до 20, і от названа нова межа.

У разі фіксування понад 30 тисяч хворих коронавірусом COVID-19 за добу, в Україні можуть ввести більш жорсткі заходи з карантину, аж до повного локдауну.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов В ефірі програми "Мир і війна" на телеканалі "Інтер" ввечері п'ятниці, 20 листопада, - повідомляє NNS , посилаючись на Телеграф.

"Якщо буде загроза повного локдауну саме медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткі заходи",

- заявив Степанов.

Міністр вважає, що такий великий добовий приріст серйозно вдарить по медичній системі.

"Для нас головне-це кількість людей, які потрапляють до лікарні, тобто госпіталізуються. Якщо виходити з сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють в лікарню, я думаю, що це вже більше 30 тис.хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему",

- пояснив Степанов.

Прокоментували повний локдаун і в офісі президента. Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що говорити про введення жорсткого карантину на новорічні свята поки ще рано, а відповідне рішення ще не прийнято.

В свою чергу, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль завив, що до жорсткіших норм карантину в Україні вдаватимуться лише у тому разі, якщо не спрацює «карантин вихідного дня».

Він визнав, що нині українська влада розробляє план запровадження більш жорсткого карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Про це Шмигаль написав у суботу, 21 листопада, на своїй Facebook-сторінці.

Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, АЛЕ — це план Б, якщо не спрацює карантин «вихідного дня». Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу. Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними. Які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати. Йдуть щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає.

- написав Шмигаль.