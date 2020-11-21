Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 листопада

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В Україні знову зафіксовано рекорд по кількості випадків коронавірусу, виявлених за добу, що на 5 більше, ніж було напередодні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За добу 20 листопада в Україні лабораторно підтверджено 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 761 особу;

летальних випадків – 215;

одужало – 77 989 осіб;

здійснено тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 612 665 осіб;

одужало – 282 313 осіб;

летальних випадків – 10 813;

проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.