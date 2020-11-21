Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 листопада

- 21 лист. 2020
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В Україні знову зафіксовано рекорд по кількості випадків коронавірусу, виявлених за добу, що на 5 більше, ніж було напередодні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
За добу 20 листопада в Україні лабораторно підтверджено 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 761 особу;
- летальних випадків – 215;
- одужало – 77 989 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 612 665 осіб;
- одужало – 282 313 осіб;
- летальних випадків – 10 813;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 57 807 випадків;
- Вінницька область – 15 164 випадки;
- Волинська область – 21 131 випадок;
- Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
- Донецька область – 19 685 випадків;
- Житомирська область – 25 664 випадки;
- Закарпатська область – 21 165 випадків;
- Запорізька область – 23 035 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
- Київська область – 29 380 випадків;
- Кіровоградська область – 4 142 випадки;
- Луганська область – 5 617 випадків;
- Львівська область – 40 416 випадків;
- Миколаївська область – 14 607 випадків;
- Одеська область – 36 727 випадків;
- Полтавська область – 17 942 випадки;
- Рівненська область – 27 539 випадків;
- Сумська область – 21 833 випадки;
- Тернопільська область – 25 259 випадків;
- Харківська область – 50 784 випадки;
- Херсонська область – 8 359 випадків;
- Хмельницька область – 25 820 випадків;
- Черкаська область – 17 149 випадків;
- Чернівецька область – 30 636 випадків;
- Чернігівська область – 13 955 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.