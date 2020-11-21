Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 листопада

21 лист. 2020
Перегляди: 875

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні знову зафіксовано рекорд по кількості випадків коронавірусу, виявлених за добу, що на 5 більше, ніж було напередодні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За добу 20 листопада в Україні лабораторно підтверджено 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 1 761 особу;
  • летальних випадків – 215;
  • одужало – 77 989 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 612 665  осіб;
  • одужало – 282 313 осіб;
  • летальних випадків – 10 813;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 57 807 випадків;
  • Вінницька область – 15 164 випадки;
  • Волинська область – 21 131 випадок;
  • Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
  • Донецька область – 19 685 випадків;
  • Житомирська область – 25 664 випадки;
  • Закарпатська область – 21 165 випадків;
  • Запорізька область – 23 035 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
  • Київська область – 29 380 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 142 випадки;
  • Луганська область – 5 617 випадків;
  • Львівська область – 40 416 випадків;
  • Миколаївська область – 14 607 випадків;
  • Одеська область – 36 727 випадків;
  • Полтавська область – 17 942 випадки;
  • Рівненська область – 27 539 випадків;
  • Сумська область – 21 833 випадки;
  • Тернопільська область – 25 259 випадків;
  • Харківська область – 50 784 випадки;
  • Херсонська область – 8 359 випадків;
  • Хмельницька область – 25 820 випадків;
  • Черкаська область – 17 149 випадків;
  • Чернівецька область – 30 636 випадків;
  • Чернігівська область – 13 955 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне