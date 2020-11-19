"Ви або рятівник, або комерсант": Зеленський закинув Порошенку подвійні стандарти через його спортклуб

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Президент Володимир Зеленський в'їдливо прокоментував роботу у карантин спортивного клубу «5 елемент», який належить попередньому главі держави — Петру Порошенку.

Про це Зеленський загадав у традиційному відео з лікарні, де він перебуває на лікуванні від COVID-19, пише Громадське, передає NNS.

Прямо прізвища Порошенка президент не називає, однак каже, що звертається до власника спортклубу.

«З одного боку ви кричите, що ситуація з розповсюдження COVID критична, а з іншого — сприяєте цьому. Треба вирішити — ви або рятівник, або комерсант, такий, звичайний. І раджу не витрачати вам кошти на ботоферми, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплату штрафів»,

— сказав Зеленський.

Він додав, що в разі продовження роботи спортклубу у вихідні він і далі отримуватиме штрафи, поки «не навчитесь поважати закон».

«Треба буде 100 штрафів — буде 100. Це така, ви знаєте, цікава модель — будемо таким чином повертати у бюджет все, що ви вкрали за попередні роки»,

— підсумував президент.

Порошенко доволі швидко відреагував на слова Зеленського.

«Це вже агонія, Володимире Олександровичу. А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво»,

— написав Порошенко у Фейсбук.

Нагадаємо, 14 листопада поліція встановила, що спортклуб «5 елемент» працює у звичному режимі, попри запроваджений карантин вихідного дня. Правоохоронці склали адмінпротокол та порушили кримінальну справу, натомість адміністрація закладу заявила про «політичне замовлення».

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