Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 листопада

19 лист. 2020
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В Україні знову сумний рекорд по кількості нових випадків коронавірусу за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 531 особа;
  • летальних випадків – 257;
  • одужало – 7 400 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 583 510 осіб;
  • одужало – 266 479 осіб;
  • летальних випадків – 10 369;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 55 203 випадки;
  • Вінницька область – 14 532 випадки;
  • Волинська область – 20 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
  • Донецька область – 18 790 випадків;
  • Житомирська область – 24 542 випадки;
  • Закарпатська область – 20 463 випадки;
  • Запорізька область – 21 481 випадок;
  • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
  • Київська область – 27 347 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 931 випадок;
  • Луганська область – 5 385 випадків;
  • Львівська область – 39 229 випадків;
  • Миколаївська область – 13 769 випадків;
  • Одеська область – 35 440 випадків;
  • Полтавська область – 16 935 випадків;
  • Рівненська область – 26 442 випадки;
  • Сумська область – 20 124 випадки;
  • Тернопільська область – 24 552 випадки;
  • Харківська область – 49 618 випадків;
  • Херсонська область – 7 946 випадків;
  • Хмельницька область – 24 485 випадків;
  • Черкаська область – 15 759 випадків;
  • Чернівецька область – 29 612 випадків;
  • Чернігівська область – 12 656 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

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