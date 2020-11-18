Тест з англійської стане обов'язковим у системі професійної військової освіти

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Міністерство оборони внесло зміни до нормативних документів, щоб удосконалити систему військової освіти та підготовки кадрів.

Відтепер будуть нові кваліфікаційні вимоги до рівнів володіння іноземною мовою офіцерським та сержантським складом.

Про це повідомляє пресслужба відомства, пише Громадське, передає NNS.

Там зазначають, що необхідність вивчення англійської особовим складом є одним із головних аспектів у взаємосумісності зі структурами НАТО.

Для тих, хто вже володіє англійською на достатньому рівні, викладатимуть на курсах професійної військової освіти винятково цією мовою. Це, мовляв, відкриває перед військовослужбовцями «широкі можливості для участі в міжнародних місіях і навчання за кордоном».

Військова освіта в Україні

Система військової освіти складається з органів управління та мережі вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв.

Керує системою військової освіти в Україні Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони. Виші готують студентів за державним замовленням, забезпечуючи потреби Збройних сил та інших військових формувань.

Таку освітню діяльність сьогодні провадять 2 університети, 4 академії, 6 військових інститутів, 3 військові коледжі сержантського складу, 1 відділення військової підготовки, 33 кафедри військової підготовки, 10 кафедр медицини катастроф і військової медицини та 3 військові ліцеї.