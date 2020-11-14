Степанов захворів на коронавірус (відео)

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов захворів на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на особисту сторінку міністра у Фейсбуці, де він оприлюднив відеозвернення.

«Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж. Закликаю всіх: не відвідувати місця скупчення людей та дотримуватись карантинних вимог. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних».

написав Степанов.

Нагадаємо, раніше про своє інфікування коронавірусом повідомили президент Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та віце-спікер Руслан Стефанчук.