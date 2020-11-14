В Кабміні розповіли, коли введуть повний локдаун

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У Кабміні назвали умову введення повного локдауну в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

У разі нереалізації карантину вихідного дня уряду доведеться ввести сильніші обмеження. Кабмін тоді може ввести повний локдаун в країні.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Дом".

Він розповів про компенсації для бізнесу через карантин. Уряд звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації.

"Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші",

- розповів міністр.

Також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А всі оцінки говорять, що це буде дуже плачебно для економіки",

- сказав він.

Тим часом у МОЗ попереджають: якщо в Україні не будуть дотримуватись карантину, то через місяць буде 100% заповненість ліжок для хворих COVID-19. У МОЗ розповіли, що буде в такому випадку.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, людей просто не буде куди приймати.

"Що буде далі, якщо ми отримаємо 100% заповненість ліжок? А просто в лікарнях не буде куди приймати хворих. І в такому випадку їм не буде надана допомога саме в умовах стаціонару. Людям, які потребують кисень, люди, які інколи потребують апарати ШВЛ, люди, які потребують висококваліфіковане надання медичної допомоги",

- зазначив він.

Він підкреслив, що зі сторони МОЗ і лікарів найкращим способом запобігання поширення коронавірусу є введення локдауну. Втім, Степанов зазначив, що українська економіка його не витримає.