В Украине проверят тех, кто не тратит деньги с карточки: радикальное решение Кабмина

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Появился новый нюанс, когда личность получателя пенсии или государственной помощи могут подвергнуть тщательной проверке. Так, 11 ноября на заседании Кабмина были внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий и в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

В новых правилах предусмотрена проверка реальности получателя пенсии или госпомощи. Под подозрением окажутся те, кто в течение одного года или более не пользуется зачисленными на карту средствами.

В таком случае, согласно Постановлению, запуститься механизм проверки личности получателя.

Для начала уполномоченный банк сообщит о подозрении органу Пенсионного фонда или социальной защиты населения, который, в свою очередь, проведет идентификацию и верификацию лица на основании предъявленного (в обязательном порядке) получателем лично паспорта гражданина Украины или другого документа, который удостоверяет лицо и подтверждает его возраст и определенный законодательством документ, в котором указаны сведения о месте проживания.