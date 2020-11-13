Як працюватимуть заклади освіти за нових умов карантину

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Відтепер на всій території України заборонено відвідувати заклади освіти групам більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, а також відвідувати окремі категорії закладів, 50% учнів і персоналу яких перебувають на самоізоляції. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Відповідне рішення Кабінету Міністрів, ухвалене 11 листопада 2020 року, сьогодні оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, забороняється відвідувати заклади здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Також заборонено відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти, якщо більш як 50% учнів та персоналу закладу освіти перебувають на самоізоляції через контакт з пацієнтом, в якого підтвердили COVID-19,

- зазначається у повідомленні.

Такі норми діють для закладів освіти на всій території України, оскільки останні зміни до правил карантину скасовують розподіл на окремі зони епідемічної небезпеки – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

Що стосується закладів вищої та професійно-технічної освіти, їм рекомендовано проводити навчання за змішаною формою, що передбачає змінення графіку і тривалості перерв та занять.

"Із 16 листопада закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано проводити навчання за змішаною формою з внесенням змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять. Важливо, що відвідувати заняття учні зможуть групами не більш ніж 20 осіб. Готуючись до змішаного навчання, адміністрації варто організувати процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою",

- йдеться у повідомленні МОН.

Відтак, потрібно змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять.

"У закладі також рекомендовано організувати регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального вжитку. Крім того, в цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі, забороняється",

- додали у повідомленні.

Відповідні листи вже направлені керівникам закладів вищої та професійно-технічної освіти України.