Рестораторы выйдут на акцию протеста против карантинных ограничений

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В среду, 11 ноября, состоится всеукраинская акция протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина.

Рестораторы собираются требовать у правительства компенсаций, уменьшения налогов и отмены проверок со стороны надзорных ведомств.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, на своей странице в Facebook сообщил владелец ряда заведений в столице Валерий Созановский.

"Я против полумер, и вариант с "карантином выходного дня" считаю абсурдным. С самого начала пандемии ресторанную сферу изнасиловали вдоль и поперек: нас закрывали, открывали, устанавливали странные часы работы, вводили неадекватные санитарные требования, организовывали рейды полиции и натравливали на нас СМИ. Нет, это уже не точка кипения. Это восклицательный знак",

- негодует ресторатор.

По его словам, он не против карантина, "но только в том случае, если будет поддержка государства".

Всеукраинская ресторанная акция протеста под названием "#маюправопрацювати" пройдет 11 ноября.

Ее участники собираются выдвинуть властям следующие требования:

Отмена всех ограничений в работе ресторанов;

Денежная компенсация каждому работнику, который потерял работу за время карантина;

Денежная компенсация каждому бизнесу, который потерял прибыль за время карантина;

Отмена неадекватных ограничений и возвращение к европейским санитарным нормам;

Отмена незаконных проверок и досмотров;

Уменьшение ставки НДС до 7%;

Недопущение повышение тарифов на электроэнергию;

Легализация чаевых для официантов;

Доступность к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;

Консультация и согласования будущих ограничений с отраслевыми объединениями;

Финансовая помощь компаниям, которые создают рабочие места для молодежи и предотвращают рабочую эмиграцию.⠀

"Гибридный карантин - это не решение проблемы. Мы должны вместе ответственно подойти к новой реальности, а не убегать от нее, словно ничего не происходит и не меняется. Мне важно, чтобы вся моя команда сохранила рабочие места и свой доход. И я верю в то, что вместе мы сможем достучаться до власти и найти более адекватное решение глобальной проблемы",