7 листопада в Україну повернуть тіло полярника зі станції "Академік Вернадський". Він помер півроку тому

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Тіло українця Василя Омеляновича, який помер півроку тому на антарктичній станції «Академік Вернадський», повернуть на батьківщину 7 листопада. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ), пише Громадське, передає NNS.

«Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну»,

— йдеться у повідомленні.

Похорон відбудеться у понеділок, 9 листопада. Повернення тіла ускладнювали арктична зима та бюрократичні труднощі.

«22 червня тіло доправили з Антарктиди до Чилі. Чилійські прокуратура і поліція зробили аутопсію (розтин — ред.), підготували акт судмедекспертизи і свідоцтво про смерть. Але вони не могли видати тіло, поки формально не встановлено особу»,

— розповів керівник НАНЦ Євген Дикий «BBC Україна».

Аби підтвердити особу, чилійці попросили по каналах Інтерполу надіслати відбитки пальців.

«Український Інтерпол витратив місяць, щоб дати суто формальну відповідь: у базі таких відбитків пальців немає. Логічно, адже небіжчик не був розшукуваним злочинцем»,

— каже Дикий.

Потім звернення перенаправили українським слідчим, які розслідують справу, але й там воно зависло на декілька місяців. У підсумку лише 15 жовтня відбулось формальне впізнання тіла.

Смерть учасника експедиції

8 травня загинув кухар 25-ої Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки через особисті проблеми.

«Є офіційне свідоцтво про смерть, в якому чилійці констатували, що причина смерті — асфіксія (задушення), суїцид»,

— підтверджує Дикий.

Водночас батько померлого Микола Омелянович не вірить у самогубство сина. Про це він заявив у коментарі «Укрінформу». Також він зазначив, що очільник антарктичного центру з рідними Василя не зв'язувався.

«Керівник наукового центру за п'ять місяців ні разу не зателефонував до батьків і жодного слова не сказав. Нам не треба нічого, аби лиш тіло було вдома. Ми не згодні з кремацією, бо невідомо, що нам привезуть із Чилі»,

— сказав батько померлого.

Сам Дикий підтверджує, що з рідними не говорив, але зазначив, що з ними на контакті були фінансовий директор та головний інженер НАНЦ.