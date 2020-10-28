В Украине намерены запретить дизельные автомобили

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Львов стал первым украинским городом, где заговорили о потенциальном запрете въезда дизельных автомобилей. В комплексе мер по улучшению качества воздуха, разработанных управлением экологии и природных ресурсов Львовского горсовета (ЛГС) и уже одобренных его исполнительным комитетом, ограничение предлагается ввести к Зимней Олимпиаде в 2030 году.

С 2021 года планируется начать готовить необходимую для обеспечения мер инфраструктуру и формировать специальные городские зоны, перемещаться по которым нельзя будет машинам с повышенным уровнем вредных выбросов – сначала грузовому транспорту, авто возрастом более 30 лет, не имеющим карбюратора либо не соответствующим ни одному из установленных евростандартов топлива. Лишь в конечном итоге запрет возможен для всех "дизелей", сообщает NNS со ссылкой на УБР.

Low emission zone (LEZ) внедряются в городах Евросоюза с конца нулевых: на входящих в них территориях въезд может быть как запрещен полностью, так и быть платным. Разнятся и масштабы городских пространств, входящих в LEZ, и требования к экологичности автомобиля, но само право местных органов внедрять меру обычно закрепляется центральными органами власти, решения которых при этом часто оспариваются в суде.

Львовскую программу мероприятий еще предстоит рассмотреть депутатским комиссиям и на сессии ЛГС. Однако разработчики мер из управления экологии горсовета подчеркивают необходимость внесения изменений и в законодательство Украины, объясняя, что без этого запретить въезд авто с тем или иным типом двигателям местные органы власти не могут.

Запрет на дизель – с 2030, с 2021 – грузовым авто и старше 1991 года

В последние годы наиболее активно ограничивают перемещения для дизельных машин в Германии, где муниципалитеты применяют такие меры в кварталах или на отдельных улицах, отведенных под LEZ, на основании федерального закона, принятого еще в 2007 году.

Ограничения на въезд распространяются на автотранспорт с повышенным уровнем вредных веществ в выхлопных газах, который определяется экологическими стандартами Евро. В большинстве городов, участвующих в программе, штрафуют за перемещения в LEZ владельцев дизельных авто с экостандартом до Евро-5 включительно, ставшим обязательным для всех произведенных в ЕС новых авто с 2009 года, и бензиновые машины до стандарта Евро-2, введенным в 1995 году.

Ежегодно ограничения становятся более строгими. Намерения ввести полный запрет на пользование дизельными авто до 2025 года в 2016 году выражали градоначальники Парижа, Афин, Мадрида и Мехико. Уже сейчас обсуждается возможность расширения "санкционного" списка экостандартов на Евро-6 в Германии – данный класс, ставший обязательным для новых авто в ЕС с сентября 2015 года, в Украине хотят ввести только в 2025-м.

Пока что утрачивающие популярность машины на дизтопливе продолжают пользоваться популярностью в Украине – за 2019 год из 496,5 тыс. зарегистрированных легковушек более половины пришлось на дизели, более 88% составили б/у, ввезенные из-за границы. Однако львовские власти, ставшие первыми в Украине, кто заговорил о внедрении европейской практики, первоначально планируют вводить менее строгие меры – полного запрета дизелей предлагается достичь только к 2030 году.

С 2021 года предлагается сформировать местные LEZ, которые будут включать зоны и перекрестки с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Запрет на перемещения в них будет распространяться на грузовые авто, а также на легковые, которые не соответствуют определенному евростандарту топлива, либо у которых отсутствует альтернативный привод. С 2025 таким ТС хотят полностью запретить въезд во Львов.

С 2021 года в LEZ планируется также ограничить доступ для машин до 1991 года выпуска, поддержанных и не имеющих катализаторов авто. Обеспечить контроль за соблюдениями новых норм предлагается посредством развития системы видеонаблюдения и интеграции ее в общеукраинскую систему, а также путем введения регламента проведения техосмотра транспортных средств, включая общественные и коммунальные.

Это, впрочем, не единственные меры по улучшению качества воздуха, предложенные программой. Среди других, касающихся регулирования транспортной сферы:

отказ от сотрудничества с перевозчиками, автобусы которых не соответствуют стандартам по уровню вредных выбросов. Контроль соответствия маршрутными такси экостандарта Евро-2 и использование общественным транспортом катализаторов;

внедрение контроля за автопарком перевозчиков, включая такси и службы Uklon, Uber и т.д., в части влияния на качество воздуха и штрафование за нарушения;

поддержка специализированных курсов по эффективным методам вождения для водителей перевозчиков (минимизация холостого хода двигателя, поддержание устойчивых скоростей во избежание резкого ускорения и торможения). Указывается, что это позволяет снизить объем потребления топлива на 6,5-10% и, соответственно, уменьшить уровень вредных выбросов в атмосферу;

обновление концепции электромобильности города, включая установление скидок на парковку для собственников э-транспорта и расширение сети зарядных станций.

Перспективы: законодательные и технические препятствия

Соглашаются с тем, что для запрета на въезд дизельных авто и создания LEZ в украинских городах необходимо обновить национальное законодательство и собеседники UBR.ua. Автоюрист Владимир Караваев отмечает, что соответствующим законопроектом нужно внести изменения в закон Украины "О дорожном движении" в части полномочий органов местного самоуправления на временное ограничение движения транспортных средств. В нем также нужно уточнить, для каких категорий ТС возможны ограничения, могут ли они быть временными или постоянными.

"Критерии и обстоятельства, при которых такие ограничения могут внедряться, могут быть определены отдельным постановлением Кабмина",

– уточнил Караваев. Он также отмечает, что, как и в случае ЕС, решение властей может быть оспорено. Так, согласно Конституции Украины, гражданам гарантируется свобода перемещения.

Из-за пока неутвержденного возвращения обязательного техосмотра в Украине, что, по заверениям главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, находится на этапе согласования, для контроля соблюдения новых норм одного развития системы видеонаблюдения будет недостаточно: многие водители, покупающие б/у авто из Европы, вырезают катализатор, отметил в комментарии UBR.ua директор консалтинговой компании в сфере транспортного планирования A+C Украина Дмитрий Беспалов. Таких машин, заметил Владимир Караваев, в Украине порядка 2 млн.

Из-за пока неопределенной эффективности готовящегося к внедрению техосмотра для того, чтобы уследить за экологическими нарушениями, придется вводить выборочную проверку автомобилей, считает Дмитрий Беспалов. Однако это также несет в себе коррупционные риски.

"У нас уже были экопосты: работали люди в специальной форме, которые могли остановить машину, засунуть в выхлопную трубу газоанализатор и в случае превышения нормы выбросов установить штраф. В Киеве эта тема, как и в случае с блокираторами, была очень сильно дискредитирована. Честно говоря, я не думаю, что эти меры можно внедрить у нас в ближайшее время: тем более в Украине не тот уровень проблем с мобильностью, который есть в Европе. На данном этапе такие мероприятия могут быть неэффективными",

– полагает директор А+С Украина Беспалов.