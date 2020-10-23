Без сосисок та ковбас: МОЗ планує змінити харчування у школах

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Міністерством охорони здоров’я розроблено проект постанови КМУ «Про затвердження Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає NNS.

«Для того, щоб зробити крок вперед до організації та впровадження здорового харчування для наших дітей, запрошуємо ознайомитися та долучитися до обговорення положень. Тим паче, що світова тенденція говорить про те, що наші діти стали більше їсти шкідливої їжі і менше рухатися. Тому, необхідно зробити дитяче харчування різноманітним та корисним»,

— повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами Головного санітарного лікаря, вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.

Також Проектом заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м'ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрівобмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.

Крім того, Віктор Ляшко заначив, що окремо приділено увагу організації харчування відповідно до якого керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу, іншими словами, впроваджувати кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей, або власними силами закладу.

Зазначимо, що для впровадження вказаних правил цю постанову ще має ухвалити уряд.

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