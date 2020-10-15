Обмін полоненими, відкриття нових КПВВ: про що говорили на засіданні ТКГ

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14 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України та Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає NNS.

Учасники обговорили перемир'я на Донбасі, обмін полоненими, відкриття нових пунктів пропуску, а також відзначили сповільнення роботи ТКГ через політичні питання.

Зокрема, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.

Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.

Під час обговорення політичних питань ішлося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій з реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей.

Українська делегація у соціально-економічній групі знову порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України.

Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб.

З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Також Тоні Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року.

«Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України»,

— зазначається у повідомленні ОПУ.

Нагадаємо, питання обміну утримуваними особами на попередніх засіданнях ТКГ блокувалося Росією та представниками сепаратистських утворень, які наполягали на внесенні змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори як передумов обміну.

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