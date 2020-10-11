Водіям хочуть дозволити обирати будь-які комбінації номерних знаків

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністерство внутрішніх справ розробило зміни до закону про дорожній рух, які покликані спростити процес реєстрації транспортного засобу та присвоєння номерного знаку, інформує Хмарочос, передає NNS.

Про це повідомив заступник голови МВС Сергій Гончаров.

МВС пропонує, щоб під час реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС власник автівки отримував виключно свідоцтво про реєстрацію. Натомість номерний знак людина на власний розсуд зможе замовити у будь-якому місці, яке має право виготовляти номери за державним стандартом.

«(Власники транспортних засобів) зможуть обирати будь-які комбінації з вільних, а не лише ті, що є у сервісному центрі, де проводиться реєстрація»,

– пояснив Гончаров.

Також зміни дозволять робити реєстрацію онлайн, через сервісні центри, ЦНАПи тощо, зазначив він.

Пропозиції Кабінету міністрів має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, рік тому сервісні центри МВС запустили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків онлайн. Це коштує в кілька разів дешевше, ніж через посередників, які пропонують свої послуги в інтенеті.