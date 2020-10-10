Міносвіти просить перевести школи на дистанційне навчання

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до місцевих органів влади з проханням через різке збільшення хворих на коронавірус знову перевести школи на дистанційне навчання. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька - знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей",

- йдеться у повідомленні Шкарлета в Telegram.

Він додав, що Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби у закладах освіти.

Шкарлет зауважив, що питання організації навчання вирішують на місцях, а тому важливо діяти спільно центральній та місцевій владі.

Міністр повідомив, що такі рекомендації державних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО.

"Розумію всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров'я людей",

- заявив Шкарлет.

Зараз добова кількість нових хворих на коронавірусну хворобу наближається до 6 тисяч, а міністр охорони здоров'я каже про критичну ситуацію.

Багато класів у школах за останні дні перевели на дистанційне навчання через випадки хвороби у вчителів та дітей.

Раніше ми повідомляли: Нове карантинне зонування України з 12 жовтня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України