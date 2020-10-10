Сколько денег в Украине выделяют на лечение больного коронавирусом: названа сумма

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В Украине на каждого больного COVID-19 из бюджета выделяется в среднем 20 тысяч гривен. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил и. о. председателя Нацслужбы здоровья Андрей Виленский, передает NNS со ссылкой на Апостроф.

По его словам, также средства выделяют и местные власти, но везде по-разному.

Виленский отметил, что средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тысяч гривен на одного пациента, который находится в отделении интенсивной терапии в условиях стационара. Если же пациент находится в палате неинтесивного отделения, то на его лечение в сутки выделяется в среднем 900 гривен.

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