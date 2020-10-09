По 9 тисяч випадків Covid-19 щодня: у ВООЗ сказали, коли в Україні будуть такі показники

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Поширення коронавірусу в Україні цієї осені набиратиме обертів і вже у грудні в нашій країні щодоби фіксуватимуть до 9-ти тисяч нових заражень Covid-19. Про це заявив Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю Суспільному, повідомляє NNS з посиланням на 7 днів.

“Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі”,

– пояснив Хабіхт.

За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.

“В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв’язки: сім’я, клас в школі, працівники одного відділу – ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи”,

– наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

На запитання, як за його прогнозом, до кінця року буде зростати кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів:

“Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тисяч випадків за день, то я буду трохи більше стурбований”,

– резюмував він.

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