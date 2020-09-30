Українцям повернули пакунок малюка в натуральному вигляді

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Верховна Рада ухвалила закон №3006а щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Про це NNS повідомляє, посилаючись на онлайн-трансляцію засідання парламенту 30 вересня.

За відповідне рішення проголосували 264 народних обранців. Законопроект повернув натуральну допомогу для молодих батьків, яку раніше замінювали на грошову компенсацію.

Батьки зможуть отримувати одноразову натуральну допомогу у вигляді Бебі-боксів-набір товарів першої необхідності-на безкоштовній основі. Зробити це можна буде протягом 30 днів з моменту народження дитини, проте не пізніше цього терміну.

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