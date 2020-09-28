Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 вересня

- 28 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 28 вересня 2020 року — 201 тисяча 305 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 2 671 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 996 людей (+37 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 88 453 пацієнти (+571 людина за добу).
Досі хворіють в Україні — 108 856 осіб.
За останню добу найгірша ситуація в Харківській області, у столиці та Київській області, в Одеській та Тернопільській областях. А в Дніпропетровській області ситуація, судячи зі статистики, покращилася.
Кількість інфікованих по областях (+ за добу):
1. Місто Київ — 22 143 особи інфіковані за весь час (+328 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Львівська область — 19 916 (+132).
3. Харківська область — 17 703 (+339).
4. Чернівецька область — 14 113 (+104).
5. Івано-Франківська область — 13 445 (+110).
6. Тернопільська область — 13 139 (+153).
7. Одеська область — 13 079 (+203).
8. Рівненська область — 12 145 (+113).
9. Закарпатська область — 9654 (+22).
10. Київська область — 8854 (+140).
11. Волинська область — 7775 (+143).
12. Вінницька область — 5974 (+74).
13. Житомирська область — 5779 (+123).
14. Хмельницька область — 5747 (+125).
15. Дніпропетровська область — 5351 (+66).
16. Чернігівська область — 3996 (+36).
17. Сумська область — 3813 (+141).
18. Запорізька область — 3773 (+110).
17. Черкаська область — 3759 (+65).
20. Донецька область — 3046 (+30).
21. Миколаївська область — 3011 (+31).
22. Полтавська область — 1972 (+62).
23. Кіровоградська область — 1077 (+3).
24. Херсонська область — 1062 (+13).
25. Луганська область — 979 (+5).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 28 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 33 мільйони 307 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 251 тисяча нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 1 мільйон людей. Одужали 24 мільйони 638 тисяч людей.