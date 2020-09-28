Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 вересня

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В Україні станом на ранок 28 вересня 2020 року — 201 тисяча 305 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 671 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 996 людей (+37 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 88 453 пацієнти (+571 людина за добу).

Досі хворіють в Україні — 108 856 осіб.

За останню добу найгірша ситуація в Харківській області, у столиці та Київській області, в Одеській та Тернопільській областях. А в Дніпропетровській області ситуація, судячи зі статистики, покращилася.

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

1. Місто Київ — 22 143 особи інфіковані за весь час (+328 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 19 916 (+132).

3. Харківська область — 17 703 (+339).

4. Чернівецька область — 14 113 (+104).

5. Івано-Франківська область — 13 445 (+110).

6. Тернопільська область — 13 139 (+153).

7. Одеська область — 13 079 (+203).

8. Рівненська область — 12 145 (+113).

9. Закарпатська область — 9654 (+22).

10. Київська область — 8854 (+140).

11. Волинська область — 7775 (+143).

12. Вінницька область — 5974 (+74).

13. Житомирська область — 5779 (+123).

14. Хмельницька область — 5747 (+125).

15. Дніпропетровська область — 5351 (+66).

16. Чернігівська область — 3996 (+36).

17. Сумська область — 3813 (+141).

18. Запорізька область — 3773 (+110).

17. Черкаська область — 3759 (+65).

20. Донецька область — 3046 (+30).

21. Миколаївська область — 3011 (+31).

22. Полтавська область — 1972 (+62).

23. Кіровоградська область — 1077 (+3).

24. Херсонська область — 1062 (+13).

25. Луганська область — 979 (+5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 28 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 33 мільйони 307 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 251 тисяча нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 1 мільйон людей. Одужали 24 мільйони 638 тисяч людей.