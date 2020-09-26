Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 вересня

26 вер. 2020
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В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це рекорд кількості нових хворих за добу. 26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 – повторний рекорд), 86 873 пацієнти одужало (+1740).

Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Місто Київ — 21 492 осіб інфіковані за весь час (+447 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Львівська область — 19 636 (+171).
  • Харківська область — 16 870 (+380).
  • Чернівецька область — 13 902 (+166).
  • Івано-Франківська область — 13 212 (+132).
  • Тернопільська область — 12 863 (+284).
  • Одеська область — 12 734 (+264).
  • Рівненська область — 11 928 (+154).
  • Закарпатська область — 9580 (+90).
  • Київська область — 8571 (+141).
  • Волинська область — 7500 (+138).
  • Вінницька область — 5784 (+131).
  • Житомирська область — 5531 (+128).
  • Хмельницька область — 5531 (+170).
  • Дніпропетровська область — 5188 (+201).
  • Чернігівська область — 3875 (+105).
  • Черкаська область — 3570 (+111).
  • Запорізька область — 3568 (+140).
  • Сумська область — 3549 (+75).
  • Донецька область — 2964 (+113).
  • Миколаївська область — 2875 (+93).
  • Полтавська область — 1844 (+92).
  • Кіровоградська область — 1069 (+17).
  • Херсонська область — 1000 (+46).
  • Луганська область — 938 (+44).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 261 101 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 вересня

Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 вересня
В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це рекорд кількості нових хворих за добу. 26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 – повторний рекорд),...
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