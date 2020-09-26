Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 вересня

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В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це рекорд кількості нових хворих за добу. 26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 – повторний рекорд), 86 873 пацієнти одужало (+1740).

Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 21 492 осіб інфіковані за весь час (+447 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Львівська область — 19 636 (+171).

Харківська область — 16 870 (+380).

Чернівецька область — 13 902 (+166).

Івано-Франківська область — 13 212 (+132).

Тернопільська область — 12 863 (+284).

Одеська область — 12 734 (+264).

Рівненська область — 11 928 (+154).

Закарпатська область — 9580 (+90).

Київська область — 8571 (+141).

Волинська область — 7500 (+138).

Вінницька область — 5784 (+131).

Житомирська область — 5531 (+128).

Хмельницька область — 5531 (+170).

Дніпропетровська область — 5188 (+201).

Чернігівська область — 3875 (+105).

Черкаська область — 3570 (+111).

Запорізька область — 3568 (+140).

Сумська область — 3549 (+75).

Донецька область — 2964 (+113).

Миколаївська область — 2875 (+93).

Полтавська область — 1844 (+92).

Кіровоградська область — 1069 (+17).

Херсонська область — 1000 (+46).

Луганська область — 938 (+44).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 261 101 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 вересня

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