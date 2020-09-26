Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 вересня

- 26 вер. 2020
- Перегляди: 419
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це рекорд кількості нових хворих за добу. 26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні (+76 – повторний рекорд), 86 873 пацієнти одужало (+1740).
Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 21 492 осіб інфіковані за весь час (+447 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 19 636 (+171).
- Харківська область — 16 870 (+380).
- Чернівецька область — 13 902 (+166).
- Івано-Франківська область — 13 212 (+132).
- Тернопільська область — 12 863 (+284).
- Одеська область — 12 734 (+264).
- Рівненська область — 11 928 (+154).
- Закарпатська область — 9580 (+90).
- Київська область — 8571 (+141).
- Волинська область — 7500 (+138).
- Вінницька область — 5784 (+131).
- Житомирська область — 5531 (+128).
- Хмельницька область — 5531 (+170).
- Дніпропетровська область — 5188 (+201).
- Чернігівська область — 3875 (+105).
- Черкаська область — 3570 (+111).
- Запорізька область — 3568 (+140).
- Сумська область — 3549 (+75).
- Донецька область — 2964 (+113).
- Миколаївська область — 2875 (+93).
- Полтавська область — 1844 (+92).
- Кіровоградська область — 1069 (+17).
- Херсонська область — 1000 (+46).
- Луганська область — 938 (+44).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 261 101 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 вересня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України