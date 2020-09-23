Школам дозволили скасувати оцінки з деяких предметів через коронавірус

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Міністерство освіти України дозволило вчителям з низки предметів оцінювати школярів не за 12-бальною шкалою, а – "зараховано"/"не зараховано", якщо понад 50% уроків проводилися дистанційно. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Міносвіти.

Таке оцінювання дозволили з фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я та окремих предметів варіативної складової.

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 17 закону "Про повну загальну середню освіту" заклад освіти може здійснюватися оцінювання учнів за власною шкалою. В такому випадку мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

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