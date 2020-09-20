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В техпаспортах украинских водителей сделают новую отметку. Об этом пишет NNS со ссылкой на портал today.

В Украине с 2021 года в техническом паспорте транспортных средств будет указываться экологическая норма, которой они соответствует. Кабинет министров уже утвердил соответствующее постановление.

В Европе в последние годы сильно ужесточили экологическое законодательство. И это ещё не предел. С 2030 года Евросоюз планирует ввести ещё более строгие нормы выбросов автомобилями вредных веществ в атмосферу.

Европейцы постепенно отказываются от старых машин. Многие из них попадают в Украину. В нашей стране пока законодательство лояльно относится к старым авто. Но это может скоро измениться.

С 2021 года, например, в Украине в техпаспорте транспортных средств будет указываться экологическая норма, которой они соответствует. Если мотор соответствует, например, стандарту Евро-2, то это будет отображено в техпаспорте.

Ранее стало известно, что со следующего года украинским водителям начнут выдавать водительские удостоверения нового образца. Старые «права» будут действительны до того, как закончится срок их действия.

В новых «правах» появится пункт о согласии или не согласии на посмертное донорство. Он будет находиться на обратной стороне «прав».

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