Українцям видаватимуть оновлені водійські права: що відомо

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Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження зразків бланків і технічних описів національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знаку України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів», передає NNS.

Як повідомили в кабміні, нові бланки повністю адаптовані до міжнародних вимог.

«Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок на пластиковій картці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні – група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП»,

- сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам «Євро-2» - «Євро-6» або іншому рівню.

«Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано»,

— додали в уряді.

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