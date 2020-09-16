Справа вбивства Шеремета: Антоненко позивається до Європейського суду з прав людини

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Європейський суд з прав людини прийняв заяву підозрюваного у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка проти України. Про це повідомляє юридична компанія «Сенс Україна», яка захищає інтереси Антоненка, передає Громадське, інформує NNS.

Адвокати наполягають: Антоненка затримали незаконно. Вони звернули увагу на те, що поліція затримала його 12 грудня не пізніше 15:10. Однак в документах вказано інший час — 23:05. А підставою для затримання стала постанова слідчого судді, винесена о 18:40. Тобто, до цього часу Антоненко вже щонайменше 3,5 години був не на волі.

Також заявники переконують, що повідомлення про підозру не було обґрунтованим й базувалося «винятково на схожості в манері ходи з передбачуваним злочинцем на відео».

Крім того, у позові вказали, що висловлювання президента і голови парламенту (як от подяка поліціянтам за відповіді на усі питання, окрім лиш того, хто замовник) «мали суто пропагандистський характер і, з урахуванням положення спікерів, істотно впливали на рішення про запобіжні заходи».

Туди ж адвокати віднесли й фрази генпрокурорки, яка сказала «встановлені особи, що власне вчинили злочин», міністра внутрішніх справ і його заступника (про зберігання заявником вибухівки, «якою можна вбити велику кількість людей»), заступника голови Нацполіції («відомі нам за минулими злочинами»).

Адвокати наголошують, що такі фрази «не можна вважати обережними й спрямованими на інформування громадськості про діяльність правоохоронних органів». Вважають це як окремим порушенням презумпції його невинуватості за ст. 6 Конвенції, так і прямим впливом на слідчих суддів надалі, що мало наслідком їхню упередженість.

Заявники стверджують, що строк досудового розслідування також не можна вважати розумним, оскільки справа не була складною. За час тримання Антоненка під вартою фактично жодних слідчих дій, спрямованих на отримання істини, так і не провели.

Додають, що клопотання про зміну запобіжного заходу від 22 січня 2020 року та 6 травня того ж року судді не розглянули по суті.

Що відомо у справі про вбивство Шеремета?

Розслідування убивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

10 жовтня 2019-го, президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво МВС змінять, якщо не буде результатів у справі щодо вбивства Шеремета. І незадовго після того у справі з'явилися зрушення.

12 грудня 2019-го глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що підозрюваним змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь — пособницею.