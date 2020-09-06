Через карантин школи в Україні зможуть самостійно переносити канікули

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У зв'язку з карантином в Україні школам рекомендується самостійно приймати рішення про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет, передає РБК-Україна, інформує NNS.

За словами Шкарлета, міністерство рекомендує школам реалізувати автономне право та визначити особливості організації освітнього процесу.

"Одночасно керівникам навчальних закладів рекомендовано запровадити гнучку структуру освітнього процесу. При цьому, потрібно передбачити можливість внесення змін у терміни канікул, початку і завершення навчальних семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації",

— заявив Шкарлет.

Також він розповів, що в рамках організації роботи їдалень у школах на час карантину в Україні рекомендується встановити сендвічний тип харчування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.

Про нове поділення на карантинні зони ми повідомляли раніше: Україну по-новому поділили на карантинні зони