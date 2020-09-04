З Києва до Херсона відправили ГогольTrain (фото)

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Із Центрального залізничного вокзалу Києва до Херсона вирушив арт-потяг ГогольTrain. Цей проєкт — унікальний приклад, як сучасне українське мистецтво інтегрується у такі буденні речі, як залізниця, йдеться в повідомленні на сайті Укрзалізниці, передає NNS.

Також про це у Фейсбук повідомляють міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Інфраструктура і культура єднають людей — ГогольTrain прямує у Херсон, а разом з ним — фестиваль сучасного мистецтва GogolFest DREAM». Це також спільний проєкт з міністерством культури, і я хочу, щоб таких проєктів було більше. Ми маємо зосередитись на тому, що нас єднає. А це – музика, театр, сучасне мистецтво. GogolFest , який входить у топ-5 кращих фестивалів Європи, приклад того, якою модерновою і талановитою є Україна»,

— написав Криклій.

Фото: Фейсбук/Владислав Криклій

Фото: Фейсбук/Владислав Криклій

Як пише Олександр Ткаченко, філософія Міністерства культури та інформаційної політики України і GogolFest співпадає:

«Культуру потрібно поширювати: з великих міст привозити у малі. Залучати місцеву мистецьку спільноту, активістів до співпраці, не нав'язуючи щось, а вплітаючи в місцевий контент. Водночас, давати можливість познайомитися з кращими зразками сучасного українського та світового мистецтва регіонам».

Як зазначили в Укрзалізниці, їм було дуже цікаво приєднатися до проєкту Міністерства інфраструктури, Міністерства культури, Офісу президента та,організаторів заходу — GogolFest.

Фото: Фейсбук/Олександр Ткаченко

У пресслужбі ГогольFest про подію повідомляють наступне. Про це пише Укрінформ:

«Цього разу ми вирушаємо на мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest DREAM, який вперше відбудеться у Херсоні з 4 до 6 вересня 2020 року».

Як зазначається, GogolFest DREAM представить театральну, музичну, освітню, візуальну, перформативну та нічну програми. Фестиваль відбудеться, зокрема, на локаціях: Урбан-сад, Набережна біля готелю Фрегат, ХОАДМТ ім. Куліша, вулиця Суворова. Гранд-відкриття фестивалю «І корабель пливе» від режисера Влада Троїцького за участю легендарного гурту DakhaBrakha – на Трофейному мосту у Гідропарку.

У ГогольFest зауважили, що ГогольTrain – це унікальне арт-явище в українському культурному просторі. В центрі потяга – вагони-ресторани, що перетворюються на час поїздки на осередки сучасного мистецтва на колесах. На повному ходу на пасажирів чекають, зокрема, музична та електронна сцени, виставка, перформативне мистецтво.

Фото Укрзалізниця

Довідково: ГогольFest – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. За час існування, з 2007-го до 2020 року, його відвідали 575 тисяч глядачів; на 13 локаціях, у 3 містах відбулося 4 тис. подій, в яких взяли участь 20 500 українських та 1 200 закордонних митців з понад 40 країн світу. ГогольFest увійшов до 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл.

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