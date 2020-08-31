Новий розподіл України на карантинні зони з 31 серпня: список міст і районів, обмеження

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Набуло чинності нове карантинне зонування: список міст і обмежень. До "червоної" зони потрапили населені пункти в 5 областях, повідомляє NNS з посиланням на РБК Україна.

Оновлення карантинних зон набуло чинності від сьогодні 31 серпня. . У "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

Карта карантинного зонування

Державна комісія з ТЕБ та НС переглянула показники по коронавірусу і оновила перелік населених пунктів для кожної із зон адаптивного карантину. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

Критична ситуація з захворюваністю спостерігається в 21 адміністративно-територіальної одиниці на території України. Вони будуть знаходитися в "червоній зоні" протягом наступних двох тижнів.

Зони карантину на картіЗони карантину на карті (скріншот arcgis.com)

"Червона" зона

Населені пункти в 5 областях з 31 серпня віднесені до зони з найвищим рівнем захворюваності:

Івано-Франківська область (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни);

Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н);

Чернівецька область (Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький р-ни);

Рівненська область (Острог, Дубно, Костопільський, Рівненський р-ни);

Одеська область (Ізмаїл, Біляївка).

У "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, в тому числі дитсадків і шкіл. Закриваються кафе, ресторани, ТРЦ. Також діють обмеження "помаранчевої", "жовтої" та "зеленої" зон.

"Помаранчева" зона

Обмеження цієї карантинної зони на 14 днів встановлені:

Волинська область (міста Луцьк, Володимир-Волинський, Луцький, Маневицький р-ни);

Житомирська область (Коростень, Житомирський, Коростенський р-ни);

Закарпатська область (Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський р-ни);

Івано-Франківська область (Болехів, Бурштин, Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький р-ни);

Київська область (Березань і Києво-Святошинський район);

Львівська область (Львів, Моршин, Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський р-ни);

Одеська область (Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський, Тарутинський р-ни);

Рівненська область (Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський р-ни);

Сумська область (Суми);

Тернопільська область (Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський р-ни);

Харківська область (Харків і Богодухівський район);

Хмельницька область (Волочиський район);

Чернівецька область (Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський р-ни);

Чернігівська область (Бобровицький район).

В "помаранчевій" зоні заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри.

Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 особи на 20 кв.м., загальна чисельність не більше 100 осіб. Зберігаються заборони "жовтої" та "зеленої" зон.

"Жовта" зона

З 00:00 31 серпня до "жовтої" зони увійшли:

Київ

Київська область (Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав, Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський і Яготинський р-ни);

Вінницька область (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калиновський, Могилів-Подільський, Хмельницький р-ни);

Волинська область (місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський, Шацький р-ни);

Житомирська область (Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський, райони Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Черняховський, Чудновський);

Закарпатська область (Берегово, Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський р-ни);

Львівська область (Борислав, Дрогобич, Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Сколівський, Сокальський, Стрийський р-ни);

Одеська область (міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольск, Теплодар, Южний, райони Арцизький, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський);

Рівненська область (Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський, Сарненський р-ни);

Сумська область (Кролевецький, Недригайлівський, Сумській, Тростянецький р-ни);

Тернопільська область (Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський р-ни);

Харківська область (Люботин, Первомайський, Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський р-ни);

Хмельницька область (Хмельницький, Нетішин, Славута, Шепетівка, Білогірський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Ярмолинецький р-ни);

Чернігівська область (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Крупський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський р-ни).

В "жовтій" зоні вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є ​​заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження "зеленої" зони.

"Зелена" зона

Найнижчий рівень захворюваності зберігається в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській областях.

Всі населені пункти на території цих 8 областей увійшли до "зеленої" зони. Також до цієї категорії відносяться адміністративно-територіальні одиниці, які не перераховані в представленому вище переліку карантинного зонування.

У "зеленій" зоні заборонено перебування в громадських будівлях без маски або респіратора. Обмежена кількість учасників масових заходів - не більше 1 особи на 5 кв.м. Перевезення пасажирів в громадському транспорті - тільки на місцях для сидіння. Робота кінотеатрів дозволена тільки при 50% заповненості.

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