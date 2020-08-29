Водителей могут заставить пересдать на права: каким категориям приготовиться к экзаменам

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На сайте министерства инфраструктуры появился проект приказа, регламентирующий новый порядок относительно водительских удостоверений, пишет NNS ссылаясь на 24 канал.

Проектом регламентируются категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E.

В случае принятия этого проекта все водители автобусов и грузовиков будут вынуждены не только один раз пересдать на права, но и периодически (раз в пять лет) вновь проходить обучение и сдавать экзамены.

"Водители транспортных средств, которые до вступления в силу настоящего приказа получили водительское удостоверение категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходят периодические подготовительные курсы",

– говорится в документе.

"Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре",

— говорится в проекте.

"Необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования. Подготовка водителей по начальной программе может проводиться по дуальной форме получения образования",

– говорится в проекте постановления.

"Продолжительность подготовительных курсов, в зависимости от программы подготовки, составляет от 35 до 280 учебных часов", говорится в документе.

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