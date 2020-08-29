Як працюватимуть дитсадки в Україні з вересня

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У дитсадках з вересня для дітей всі протиепідеміологічні заходи повинні бути організовані в ігровій формі, водночас діятиме низка заборон під час навчального процесу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua.

Деталі під час брифінгу 29 серпня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Слід зазначити, що у більшості дитсадків вказані обмеження діють вже зараз. Зокрема, батькам заборонено входити в будівлю дитячого садка.

"Перед початком зміни повинен бути обов'язковий температурний скринінг працівників установи. Вихователі будуть приймати дітей від батьків на території установи, але за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками",

– пояснив глава Мінохорониздоров'я.

Він зазначив, що для дітей всі протиепідеміологічні заходи повинні бути організовані в ігровій формі. При цьому буде діяти низка заборон під час навчального процесу.

"Забороняється використовувати багаторазові тканинні рушники та використання м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. Заходити всередину приміщення у вуличному взутті. Забороняється проведення масових заходів і батьківських зборів",

– повідомив Степанов.

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