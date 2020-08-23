У Києві підняли найбільший державний прапор України (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

22 серпня, напередодні Дня державного прапора, в Києві на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері» урочисто підняли найбільший прапор України. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

На церемонії відкриття меморіалу та підняття прапора були присутні ветерани АТО, представники дипломатичного корпусу, культурні діячі, політики, громадськість.

"Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України — один із головних символів держави. Український прапор сьогодні — це оберіг, із яким ідуть у бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу нашої країни",

— сказав мер Києва Віталій Кличко.

Найбільший прапор України підняли українські військові. Після чого Гімн України заспівала співачка Джамала.

Довжина флагштоку прапора становить майже 90 метрів, а розмір полотнища — 16 на 24 метри.

Елементи підсвітки споруди встановлені таким чином, що побачити прапор можна буде в будь-який час доби з будь-якої точки столиці України.

Споруду флагштока звели на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні", біля "Батьківщини-матері".

Проєкт зі встановлення флагштока та прапора — благодійний. Реалізований за кошти меценатів.

Нагадуємо, сьогодні в Україні святкують День державного прапора. Свято відзначається щорічно 23 серпня.